Avvelena l atmosfera - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SMOG

Significato/Curiosita : Avvelena l atmosfera

Volume nel quale si possa respirare la stessa inconfondibile atmosfera di romanzo. (r.l. stevenson) [il conte di montecristo] è forse il più «oppiaceo»... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi smog (disambigua). nelle scienze ambientali lo smog (termine inglese, incrocio di smoke, "fumo", e fog... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Avvelena l atmosfera : avvelena; atmosfera; Un sentimento che avvelena ; Omicidio commesso per avvelena mento; avvelena i fumatori; Sostanze che avvelena no i muscoli; Si può averlo avvelena to; L avvelena mento dal morso del serpente; Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra; atmosfera in breve; Complesso di microrganismi presenti nell atmosfera ; È un importante componente dell atmosfera terrestre; Ciò che studia è oltre l atmosfera terrestre; Gas nobile presente in tracce nell atmosfera ;

