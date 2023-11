La definizione e la soluzione di: Li attaccano le sarte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOTTONI

Significato/Curiosita : Li attaccano le sarte

Effetto disastroso sull'economia parigina, portando alla disoccupazione sarte e sarti, mobilieri, cuochi, cameriere, servitori e negozianti nel settore... Il bottone è un piccolo oggetto, solitamente piatto e di forma tondeggiante, usato per chiudere gli abiti. Il bottone, che è attaccato a un lembo, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

