La definizione e la soluzione di: Un alternativa all aragosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTICE

Significato/Curiosita : Un alternativa all aragosta

Proiettato il 14 novembre al parlamento il film trova una distribuzione alternativa in tutta italia su richiesta diretta di gruppi di cittadini e di scuole... L'astice (Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)), conosciuto anche come astice europeo e con i nomi locali di Elefante di mare, Lupicante, Lupo di mare, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

