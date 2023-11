La definizione e la soluzione di: L abito del cappuccino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SAIO

Significato/Curiosita : L abito del cappuccino

Donne vergini, decedute prima di potersi maritare, vestite con il loro abito da sposa, gruppi familiari disposti in piedi su alte mensole delimitate... Il saio è un abito religioso indossato da monaci ed anacoreti. Ha una particolare valenza penitenziale perché realizzato con tessuti molto grossolani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L abito del cappuccino : abito; cappuccino; Un abito da sera per uomo; Lo è l abito osé; La misura d un abito ; Dove si ha l abito ; Lo è l abito per la sera; L abito con due code; Caffè + = cappuccino ; C è chi lo chiede al barista per il cappuccino ; Si spolvera sul cappuccino ; Accompagna il cappuccino ; Caffè + _ = cappuccino ; S intingono nel cappuccino ;

