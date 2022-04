II vino oggi detto Friulano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: II vino oggi detto Friulano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOCAI

Significato/Curiosita : Ii vino oggi detto friulano

Consultazione. biblioteca del museo friulano di storia naturale, possiede circa 38.000 volumi biblioteca dell'istituto friulano per la storia del movimento di...

Goriška brda zgp, kras zgp e vipavska dolina zgp. fino al 2007 era denominato tocai. tralcio legnoso e di colore scuro con gemme piccole e schiacciate - foglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

