Viene chiamato a coprire il posto di un assente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene chiamato a coprire il posto di un assente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TAPPABUCHI

Significato/Curiosita : Viene chiamato a coprire il posto di un assente

Grandi da coprire gli enormi denti; in alcune versioni viene raffigurato con delle corna o con il cranio di un cervide al posto della testa. è di grandi...

Il tappabuchi è stato uno storico programma televisivo di varietà scritto da renzo tarabusi e giulio scarnicci con la regia di vito molinari, trasmesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con viene; chiamato; coprire; posto; assente; Chi lo lascia viene ricordato; Il cane di colore bianco che viene dal Nord; In genere è d oro e viene portata al collo; Bambino che viene allattato; Richiamato , calamitato; È così chiamato l ordine del cameriere in cucina; Così è chiamato il mercato delle quote finanziarie; È chiamato anche oste; I capelli da una parte per coprire la calvizie; Si utilizza per ricoprire i pacchetti natalizi; __ detector: s usa per scoprire chi mente; coprire un buco alla bene e meglio; Se sono ribelli... è difficile tenerli a posto ; Il punto opposto al Sud Est; È esposto in stazione; L opposto di dinamismo; Lo è una presenza spesso... assente ; Un po assente ; Essere assente o fallire il bersaglio; Può esserlo l'impedimento dell'imputato assente ; Cerca nelle Definizioni