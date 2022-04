Vasto sultanato allo sbocco del Golfo Persico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasto sultanato allo sbocco del Golfo Persico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OMAN

Significato/Curiosita : Vasto sultanato allo sbocco del golfo persico

Dominarle. le spezie raggiungevano il levante attraverso le rotte del golfo persico e del mar rosso e venivano ridistribuite dai mercanti levantini ed italiani...

Significati, vedi oman (disambigua). coordinate: 21°n 57°e / 21°n 57°e21; 57 l'oman (in arabo: , oman, pronunciato [uman], omàn), ufficialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con vasto; sultanato; allo; sbocco; golfo; persico; vasto teatro all aperto; Tende a depositarsi in lavatrici e lavasto viglie; Ha un vasto delta; Il vasto parco di Vienna; Un sultanato sul Mar Arabico; Un sultanato arabo; Un vasto sultanato sul Mare Arabico; Il sultanato arabo che ha per capitale Mascate; La Lourdes del Portogallo ; L ortaggio di Hallo ween; Ha le penne nere e il becco giallo ; Che allo ntanano gli spiriti e gli influssi maligni; Lo sbocco del fiume; Non ha sbocco da una delle due estremità; Lo sbocco del più lungo fiume italiano; Liberarsi... tramite uno sbocco ; L isola che dà il nome a un golfo della Sardegna; Porto spagnolo sul golfo di Biscaglia; Località ligure che si affaccia sul golfo dei Poeti; I Campi del golfo di Pozzuoli; Uno Stato che si affaccia sul golfo persico ; Uno Stato sul Golfo persico ; Emirato sul Golfo persico ; Lo Stato insulare del golfo persico con Manama; Cerca nelle Definizioni