Si usano infilati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano infilati.

Soluzione 4 lettere : AGHI

Significato/Curiosita : Si usano infilati

Vengono infilati per la punta lasciando la parte con la capocchia in fuori, pronta per essere impugnata. le sarte usano appuntarli infilati orizzontali...

A matrice di aghi avvenne nel 1970 ad opera di centronics, nome legato allo standard della porta parallela. il numero limitato di aghi nei primi modelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

