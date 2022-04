Uno sport che fa compiere grandi salti in sella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno sport che fa compiere grandi salti in sella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTO CROSS

Significato/Curiosita : Uno sport che fa compiere grandi salti in sella

Il mountain biking è uno sport che consiste nel guidare particolari biciclette chiamate mountain bike in fuoristrada, spesso su terreno sconnesso. rispetto...

Classificati nelle varie categorie in base alla cilindrata delle moto. le moto da cross hanno sospensioni con corsa molto lunga e regolabili in base al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

