Uno slip femminile da spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno slip femminile da spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Uno slip femminile da spiaggia

slip (dall'inglese to slip, scivolare, ma in inglese per esso viene usata la parola brief) è un indumento di biancheria intima maschile e femminile....

Austriaco, disegnò il primo monokini negli stati uniti. gernreich inventò anche il nome, ed infatti i primi utilizzi della parola monokini in inglese risalgono...