Uno che abita in Costa d Avorio - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : IVORIANO

Significato/Curiosita : Uno che abita in costa d avorio

Sottospecie dello scimpanzé comune (p. troglodytes), che abita l'africa occidentale, principalmente costa d'avorio, guinea, liberia, mali e sierra leone, con alcune...

Greco, fildisi sahilleri in turco e così via. nell'ottobre 1985 il governo ivoriano chiese che il paese fosse conosciuto in ogni lingua come côte d'ivoire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

