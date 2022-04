Una macchia vegetale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una macchia vegetale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CESPUGLIO

Significato/Curiosita : Una macchia vegetale

La macchia mediterranea è uno dei principali ecosistemi mediterranei. si tratta di una formazione vegetale arbustiva costituita tipicamente da specie...

Disambiguazione – "cespuglio" rimanda qui. se stai cercando la forma di allevamento dell'olivo, vedi cespuglio (potatura). disambiguazione – se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con macchia; vegetale; macchia to d olio; macchia rossastra permanente sulla pelle; È macchia ta o striata; Piccola macchia sulla pelle; vegetale che cresce in acqua; Alimento vegetale per il bestiame; vegetale da casa, in vaso; Una lanngine vegetale per imbottiture; Cerca nelle Definizioni