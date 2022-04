Una lingua parlata in Mesopotamia più di tremila anni fa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lingua parlata in Mesopotamia più di tremila anni fa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASSIRO

Significato/Curiosita : Una lingua parlata in mesopotamia piu di tremila anni fa

Di assumere che esse siano la continuazione di una protolingua preistorica, parlata circa settemila anni fa e chiamata per convenzione proto-indoeuropeo...

Regno periodo paleo-assiro (1950-1750 a.c. ca.); medio regno o periodo medio-assiro (1365-932 a.c. ca.); nuovo regno o periodo neo-assiro (911-612 a.c. ca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con lingua; parlata; mesopotamia; tremila; anni; Le espressioni di lingua ggi settoriali; La lingua più antica del mondo ancora in uso; La lingua di Tacito; Lentiggini in lingua ggio medico; Lingua germanica parlata in Veneto e Trentino; Musica parlata ; La lingua parlata a Novo Mesto; La lingua parlata a Vilnius; Abitarono la mesopotamia ; Il primo popolo che si espanse in mesopotamia ; Antico popolo nomade stanziato nella mesopotamia ; Antica Popolazione della mesopotamia ; Cambia ogni tremila seicento secondi; Il drammaturgo francese di Fedra e Britanni co; Il più celebre Winston britanni co; La Rai di tanti anni fa; La Romy che vestì i panni di Sissi; Cerca nelle Definizioni