Umberto... erto... erto.. - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : ECO

Significato/Curiosita : Umberto... erto... erto..

I primi anni dell'infanzia trascorsi in trentino, la famiglia ritorna a erto, il paese d'origine nella valle del vajont, a quel tempo in provincia di...

Umberto eco (alessandria, 5 gennaio 1932 – milano, 19 febbraio 2016) è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, accademico, bibliofilo e medievista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con umberto; erto; erto; Mancava nell aria per umberto Tozzi; umberto , celebre poeta; L unico romanzo di umberto Saba; umberto , famoso poeta triestino; Se è incerto preoccupa; Ha in reperto rio Gli ostacoli del cuore; Completamente aperto ; Quello del vaiolo fu scoperto nel 1796;