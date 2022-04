Un uccello come il sassello o il bottaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uccello come il sassello o il bottaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TORDO

Riproduci file multimediale il tordo bottaccio (turdus philomelos c.l.brehm, 1831) è un uccello della famiglia dei turdidi. molto diffuso, ha taglia medio-piccola...

Melanocercus) il tordo comune (labrus turdus) il tordo nero (labrus merula) il tordo marvizzo (labrus bergylta) il tordo fischietto (labrus mixtus) il tordo d'alga... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

uccello neozelandese; L uccello che rinacque dalle proprie ceneri; uccello migratore che dorme in volo; Un uccello che gruga; Un cucciolo come Bambi; Lamentarsi come un cane; È come egr; Rapace notturno come il gufo; A Saronno sono croccanti e a sassello sono morbidi;