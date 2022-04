Traccia solchi fecondi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Traccia solchi fecondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARATRO

Significato/Curiosita : Traccia solchi fecondi

Evidenziare il chiaroscuro si manifestò via via sempre più spiccatamente, con solchi profondi che scavano i contorni delle figure, oppure nelle barbe e capigliature...

Dizionario «aratro» wikiversità contiene risorse sull'aratro wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'aratro (it, de, fr) aratro, su hls-dhs-dss... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con traccia; solchi; fecondi; traccia ti con il vomere; traccia re figure; Lasciano una traccia bavosa; Vendita all incanto a prezzi... straccia ti; Fa solchi nella terra aratore; Lascia solchi nel terreno; solchi di erosione tipici dei terreni argillosi; Scorre in sottili solchi ; Asciuttissimi e infecondi ; Improduttivi, infecondi ; Infecondi , infruttuosi; Produttivi. fecondi ; Cerca nelle Definizioni