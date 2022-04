Un tipico tratto di strada bolognese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipico tratto di strada bolognese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PORTICO

Significato/Curiosita : Un tipico tratto di strada bolognese

Raviole bolognesi (raviôl in bolognese) sono dei dolci tipici della tradizione contadina bolognese, che si preparavano in occasione della festa di san giuseppe...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi portico (disambigua). il portico (dal latino porticus, da porta) è una galleria aperta, collocata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con tipico; tratto; strada; bolognese; tipico quartiere di Algeri; Un tipico copricapo marocchino privo di tesa; Un tipico copricapo marocchino; Liquore tipico sardo; Dipinse un ritratto di Zola; tratto dal pericolo; Contadini sotto contratto con proprietari terrieri; Entrata in un contratto per successione; Un diffuso fuoristrada del gruppo Stellantis; Impedisce le inversioni a U sull autostrada ; strada urbana; Quelle pedonali servono per attraversare la strada ; Lo pseudonimo del pittore bolognese del Seicento Domenico Zampieri; Un Marcello celebre medico e biologo bolognese ; Località del bolognese sulla destra del Santerno; L antico bolognese ; Cerca nelle Definizioni