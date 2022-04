Svetta in Trafalgar Square - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svetta in Trafalgar Square. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : COLONNA DI NELSON

Significato/Curiosita : Svetta in trafalgar square

Torre rossa di acciaio disegnata dal noto artista anish kapoor. la torre svetta a 115 metri e ospita due punti di osservazione. raffigurante i 5 cerchi...

Grado di riempirlo in buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. la colonna di nelson (in inglese nelson's column), è un colonna commemorativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

