Sul Gianicolo c è quello dell Acqua Paola - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : FONTANONE

Significato/Curiosita : Sul gianicolo c e quello dell acqua paola

Fontana, o fontanone, dell'acqua paola, nota anche come fontanone del gianicolo, è una fontana monumentale situata sul colle gianicolo, a roma. costruita...

i resti del fontanone originario sono visibili oggigiorno solo in due punti. il primo è presso marengo: l'alveo in secca del fontanone originario si...

