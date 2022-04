La sua testa è un colore di scarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua testa è un colore di scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MORO

Significato/Curiosita : La sua testa e un colore di scarpe

Allo zambia. il becco a scarpa si distingue per la mole notevole, il collo tarchiato e la grossa testa. è un uccello alto, la cui altezza può variare...

Aldo romeo luigi moro (maglie, 23 settembre 1916 – roma, 9 maggio 1978) è stato un politico, giurista e accademico italiano. tra i fondatori della democrazia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con testa; colore; scarpe; testa ta Giornalistica Regionale; Riempiono la testa ; È divisa in Antico e Nuovo testa mento; Arteria che passa dal collo e arriva alla testa ; Il cane di colore bianco che viene dal Nord; colore tra il rosa e il viola; Il colore ... dell ammonizione; Il colore del conto senza debiti; scarpe tta per ballerini e schermitori; Lo stile di righe, ancore, polo e scarpe da barca; scarpe da ginnastica come Nike o Jordan ing; Ripara scarpe di mestiere; Cerca nelle Definizioni