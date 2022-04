Stanza per le lezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanza per le lezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AULA

Significato/Curiosita : Stanza per le lezioni

Una stanza tutta per sé (a room of one's own) è un saggio dell'autrice britannica virginia woolf. fu pubblicato per la prima volta il 24 ottobre 1929...

Vedi aula (chiesa). disambiguazione – se stai cercando il significato in architettura delle sedi delle istituzioni politiche, vedi emiciclo. un'aula è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con stanza; lezioni; Permette di spostare un veicolo a distanza ; stanza della casa usata per accogliere gli ospiti; Introdurre una sostanza tramite una siringa; Indica gli atomi in una sostanza : numero di __; Raccoglie dati sulle lezioni e sui voti in classe; Collezioni da naturalisti; Disegna le collezioni di moda; Particolarmente ricercati dal collezioni sta; Cerca nelle Definizioni