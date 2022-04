Il sistema astronomico demolito da Copernico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema astronomico demolito da Copernico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TOLEMAICO

Significato/Curiosita : Il sistema astronomico demolito da copernico

Unico "osservatorio astronomico di roma". l'osservatorio del campidoglio infatti venne chiuso il 13 agosto 1937 e subito demolito per dare una nuova sistemazione...

L'egitto tolemaico o regno tolemaico d'egitto (in greco antico: pteµa ßasea, ptolemaik basilèia) è stato un regno del periodo ellenistico fondato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

