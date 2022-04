Ne sbriga molto l operoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne sbriga molto l operoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAVORO

Significato/Curiosita : Ne sbriga molto l operoso

Disambiguazione – se stai cercando il concetto della fisica, vedi lavoro (fisica). il lavoro è un'attività produttiva, che implica la messa in atto di conoscenze... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con sbriga; molto; operoso; Un ragazzo che sbriga commissioni... di corsa; Non ancora sbriga ti; Ne ha molte da sbriga re l indaffarato; Chi l ha, si sbriga ; Un comico Jay molto popolare negli USA; molto in francese; Si dice di sentenza molto saggia ed equa; Vettura di lusso molto allungata; operoso , solerte; Verbo coniugato dall'operoso ; L'inoperoso vi tiene le mani; Inoperoso non in cerca d'impiego; Cerca nelle Definizioni