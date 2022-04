Un Roland della danza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Roland della danza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PETIR

Significato/Curiosita : Un roland della danza

Di napoli, collaborando con grandi interpreti del mondo della danza come carla fracci, roland petit, alessandra ferri, roberto bolle, massimo murru, luciana...

Sca cristina, oggi bolsena, ix aquapendente, oggi acquapendente. x sce petir in pail., oggi podere voltole nel comune di abbadia san salvatore, xi abricula... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

