Un riparo per il caminetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un riparo per il caminetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARABRACE

Significato/Curiosita : Un riparo per il caminetto

Possa essere un riparo di fortuna per i numerosi escursionisti. al suo interno possiamo trovare dei tavoli, delle sedie e un caminetto. all'esterno è...

