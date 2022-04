Ci si reca per visitare Machu Picchu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci si reca per visitare Machu Picchu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PERÙ

Significato/Curiosita : Ci si reca per visitare machu picchu

Europei, fra questi ci fu l'archeologo italiano ciriaco d'ancona il quale volle controllare le notizie antiche recandosi a visitare la piramide. ne rimase...

Disambiguazione – "peru" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi peru (disambigua). coordinate: 9°24's 76°00'w / 9.4°s 76°w-9.4; -76 il perù, ufficialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Lo Stato dove si ammira il machu Picchu; Il machu famoso sito peruviano; I turisti vi si recano per visitare machu Picchu; Lo Stato dove si ammira il Machu picchu ; I turisti vi si recano per visitare Machu picchu ;