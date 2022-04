È rara per Giovenale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È rara per Giovenale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AVIS

Significato/Curiosita : E rara per giovenale

Traslato indica generalmente una persona di rara qualità. giovenale usò tale locuzione nel verso rara avis in terris, nigroque simillima cygno, «uccello raro...

Traslato indica generalmente una persona di rara qualità. giovenale usò tale locuzione nel verso rara avis in terris, nigroque simillima cygno, «uccello raro...

(avis) – ex impresa del settore metalmeccanico, aeronautico, nautico avis – sobborgo di windhoek, namibia avis – comune dell'alentejo, portogallo avis...

