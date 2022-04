Il ragazzo che serve la Messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ragazzo che serve la Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CHIERICHETTO

Significato/Curiosita : Il ragazzo che serve la messa

– se stai cercando l'omonimo romanzo, vedi conan, il ragazzo del futuro (romanzo). conan il ragazzo del futuro ( mirai shonen konan) è un anime...

"chierichetto", tant'è che si parlava un tempo di "piccolo clero", anche organizzato in specifiche "associazioni del piccolo clero"). ^ chierichetti e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con ragazzo; serve; messa; ragazzo maturato; Un ragazzo che sbriga commissioni... di corsa; ragazzo da sgridare; Un ragazzo di strada; serve per sollevare pesi; serve a non pungersi con l ago; serve a raggiungere una presa di corrente; Lo spazio su un serve r remoto per archiviare dati; messa __, operazione fondamentale in fotografia; Lo pronunciano spesso i fedeli durante la messa ; messa ggero, corriere; Secrezione zuccherina emessa da insetti; Cerca nelle Definizioni