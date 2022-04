Quello da Narni fu detto il Gattamelata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello da Narni fu detto il Gattamelata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERASMO

Significato/Curiosita : Quello da narni fu detto il gattamelata

Erasmo stefano da narni, detto il gattamelata (narni, 1370 – padova, 16 gennaio 1443), è stato un condottiero e capitano di ventura italiano, signore...

Quella scuola, definita da erasmo ancora barbara, solo alla fine del suo soggiorno fu retta dall'umanista alessandro hegio, ed erasmo ebbe l'occasione di ascoltarvi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

