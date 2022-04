C è quella dello scandalo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella dello scandalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIETRA

Significato/Curiosita : C e quella dello scandalo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi scandalo (disambigua). uno scandalo è un'azione che causa turbamento della sensibilità morale...

Vedi roccia (torrente). disambiguazione – "pietra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pietra (disambigua). una roccia è un aggregato naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

