Quel che c è ancora da dire o da fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quel che c è ancora da dire o da fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RESTO

Significato/Curiosita : Quel che c e ancora da dire o da fare

Ulteriore discussione e dà origine ("capo") a ulteriori avvenimenti. cospargersi il capo di cenere fare atto di penitenza. modo di dire legato al mercoledì...

In aritmetica il resto è la quantità di dividendo che è "avanzata" dalla divisione, cioè quella quantità che non è stata possibile dividere per il divisore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con quel; ancora; dire; fare; quel che c è ancora da dire o da fare; quel che c è ancora da dire o da fare; Il bicarbonato placa quel lo di stomaco; quel la di domicilio è punita; Quel che c è ancora da dire o da fare; Quel che c è ancora da dire o da fare; Declivio conto non ancora saldato; La lingua più antica del mondo ancora in uso; Quel che c è ancora da dire o da fare; Quel che c è ancora da dire o da fare; Chi lo dice, vuol dire sì; Come dire infossate; Quel che c è ancora da dire o da fare ; Quel che c è ancora da dire o da fare ; fare _ = avere fortuna; fare tto da vetrina; Cerca nelle Definizioni