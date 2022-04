Si può seguire stando a letto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può seguire stando a letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CURA

Significato/Curiosita : Si puo seguire stando a letto

Direttore dell'hotel si avvicina al bambino nel letto d'ospedale e gli dona una palla da tennis identica a quella che danny si vide lanciare sul pavimento...

Disambiguazione – "cura" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cura (disambigua). la terapia (dal greco eapea, therapèia), in medicina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con seguire; stando; letto; Principi, regole, indicazioni da seguire ; Uniti per perseguire un comune proposito; Eseguire brani musicali; seguire qualcuno senza farsi vedere; Consente di salire una rampa di gradini stando seduti; Preparare impastando ; Si fanno stando su una sola ruota in moto o bici; Religiosi che facevano sermoni spostando si di paese in paese; Di norma affianca il letto ; C e quel dell intelletto ; Il letto ... di Françoise; Giorgio Gori ne è stato eletto sindaco nel 2014;