Pregiato legno per mobili - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : MOGANO

Significato/Curiosita : Pregiato legno per mobili

Legname non pregiato o un pannello con un sottilissimo tranciato di legno detto piallaccio. nel caso del legno, ne viene usato uno pregiato, lungo la vena...

La dicitura mogano americano, ad indicare la provenienza e con essa l'autenticità. esistono tre diverse specie: swietenia mahagoni (mogano cubano), swietenia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

