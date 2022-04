Il prefisso per le piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso per le piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FITO

Significato/Curiosita : Il prefisso per le piante

(spesso sono più lunghi dei prefissi), la derivazione, di solito, è latina o greca. suffissi della lingua italiana prefisso derivazione (linguistica) composizione...

Rodolfo páez, detto fito (rosario, 13 marzo 1963), è un cantautore, compositore, musicista e regista argentino. è considerato parte integrante del movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

