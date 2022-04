Precede Stefano alla fine di ogni anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede Stefano alla fine di ogni anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SANTO

Significato/Curiosita : Precede stefano alla fine di ogni anno

Monti, adibita alla coltivazione di patate e legumi tra cui la famosa lenticchia di santo stefano di sessanio, oltre alla presenza di un piccolo lago...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi santo (disambigua). disambiguazione – "santi" rimanda qui. se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con precede; stefano; alla; fine; ogni; anno; precede Cartney; precede glicerina; precede ex machina in una locuzione latina; precede la virgola in un numero decimale; stefano in famiglia; Furono fatali alla corazzata Santo stefano ; stefano , Viceministro dell economia nel 2013; stefano ... a Budapest; Dalla nascita alla morte; Gli Statunitensi di Dalla s; L Edgar alla n più noto; Nocive alla salute; La fine dell estate; fine strino tondo; Il fine ultimo; Una dea affine a Diana; ogni riga o colonna della tavola pitagorica; Quota di utile che spetta a ogni azionista; Per ricavare numeri dai sogni : __ napoletana; Mandare via ogni sospetto; Si fanno praticando il crawl; I confini di Hanno ver; Hanno un mozzo in mezzo; Fanno andare ovunque; Cerca nelle Definizioni