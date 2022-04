Portò una croce non sua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portò una croce non sua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIRENEO

Significato/Curiosita : Porto una croce non sua

Significati, vedi via crucis (disambigua). la via crucis (dal latino, via della croce - anche detta via dolorosa) è un rito della chiesa cattolica con cui si...

Simone di cirene, detto anche il cireneo, è l'uomo che, secondo quanto riportato da tre dei quattro vangeli, fu obbligato dai soldati romani ad aiutare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Il servo che portò a Erco le la camicia di Nesso; Riportò una dura vittoria; La colomba lo portò d ulivo; Quello di Trento portò alla Controriforma; La croce divenuta simbolo di partiti estremisti; Eseguita approssimativamente, a occhio e croce ; È fiero della sua croce ; Muore sulla croce ;