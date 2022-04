Piccoli carnivori ghiotti di pollame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli carnivori ghiotti di pollame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FAINE

Significato/Curiosita : Piccoli carnivori ghiotti di pollame

Alimentare, il tordo è preda di numerose specie di carnivori e dell’uomo e predatore e consumatore sia di animali che di prodotti vegetali. come predatore...

La faina (martes foina erxleben, 1777) è un mammifero onnivoro della famiglia dei mustelidi. con una varietà di sottospecie (martes foina bosniaca, martes... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con piccoli; carnivori; ghiotti; pollame; piccoli omaggi di cortesia; Tagliato in piccoli pezzi o strisce; Razze canine cacciatori di piccoli animali ing; I piccoli rotoli di pellicola fotografica; carnivori con le pinne; carnivori africani; carnivori dei Mustelidi; Felini carnivori diffusi nell'Africa subsahariana; Ne vanno ghiotti Cip e Ciop; Sono ghiotti di bagna cauda e di fonduta; Il profeta inghiotti to da una balena; Inghiotti re, mandar giù; Gabbia per il pollame ; Cassette per il pollame ; Una cassa per il pollame ; Le gabbie per il pollame ; Cerca nelle Definizioni