Piatto argentino di carne - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CHURRASCO

Significato/Curiosita : Piatto argentino di carne

L'asado (arrosto) è un piatto tipico argentino. si tratta di uno speciale arrosto alla brace, cucinato in quattro classiche modalità, tutte alla brace:...

