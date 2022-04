Pesci di Olbia e Cagliari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci di Olbia e Cagliari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pesci di olbia e cagliari

Significati, vedi cagliari (disambigua). cagliari (afi: /'kaari/ ascolta[·info]; casteddu in sardo, [kas'teu]) è un comune italiano di 148 866 abitanti...

Le sarde a beccafico, in siciliano sardi a beccaficu, sono una preparazione di sarde tipica della gastronomia siciliana, in particolare palermitana, messinese...