Particolare padella per le uova al burro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particolare padella per le uova al burro.

Soluzione 6 lettere : TEGAME

Significato/Curiosita : Particolare padella per le uova al burro

Fritte in padella, preferibilmente con dell'olio d'oliva guarnite di acciughe, capperi e burro. stoccafisso o baccalà: baccalà cotto in padella con patate...

Ottobre 2013). ^ tegame, in treccani.it – vocabolario treccani on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ^ padelle, casseruole, tegami: una guida per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con particolare; padella; uova; burro; Situazione particolare o delicata; particolare salsiccia di Lombardia e Veneto; Un inclinazione particolare ; Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista; Cotti in padella ; Cucinata in padella con olio bollente; Si fanno saltare in padella ; Si preprara in padella ; Si prepara con uova , zucchero e marsala; Apprendere e interiorizzare una nuova conoscenza; Sezione del Pacifico tra Nuova Guinea e Australia; La nascita dei pulcini dalle uova ; Nel burro e nella ricotta; Il burro ... degli spagnoli; La salsa a base di burro , latte e farina; Poco burro ; Cerca nelle Definizioni