Si parla sul Canal Grande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parla sul Canal Grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VENEZIANO

Significato/Curiosita : Si parla sul canal grande

Richard armitage. fin dalla tenerissima età è protagonista di un canale youtube dove parla, tra le altre cose, di canzoni di musical e trucchi di magia....

veneziano – variante locale parlata a venezia della lingua veneta veneziano – un abitante o qualcosa di pertinente alla città di venezia paolo veneziano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con parla; canal; grande; Una lingua parla ta in Mesopotamia più di tremila anni fa; Si parla a Londra; Come sta chi non parla ; Si mette a qualcuno per impedirgli di parla re; Stato con un famoso canal e; Ha vari canal i; 11 canal e che congiunge il mar Mediterraneo al mar Rosso; A sud del canal e di Suez; grande isola dell Australia; La grande è in Cina; Un grande lago del Nordamerica; grande lago del Mozambico; Cerca nelle Definizioni