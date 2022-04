Ogni riga o colonna della tavola pitagorica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni riga o colonna della tavola pitagorica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TABELLINA

Significato/Curiosita : Ogni riga o colonna della tavola pitagorica

La tavola pitagorica è una matrice di numeri naturali caratterizzata dal fatto che il valore presente nella posizione individuata dalla riga i {\displaystyle...

E/o colonna di tale matrice è chiamata "tabellina": per esempio, la quarta riga (o colonna) è detta "tabellina del quattro". essendo il prodotto di due... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

