Nota cantante islandese - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : BJORK

Significato/Curiosita : Nota cantante islandese

Cantautrice, compositrice, produttrice discografica, attrice e attivista islandese. nota come musicista già dagli anni ottanta in patria, si trasferisce negli...

Stai cercando altri significati, vedi björk (disambigua). björk guðmundsdóttir, meglio conosciuta solo come björk (afi, pronuncia islandese: [pjœrk 'kvðmntstoutr]... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

