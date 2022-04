Non si usa per la posta elettronica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si usa per la posta elettronica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FRANCOBOLLO

Significato/Curiosita : Non si usa per la posta elettronica

È un tipo di marketing diretto che usa la posta elettronica come mezzo per comunicare messaggi, commerciali e non, al pubblico di riferimento. in senso...

Il francobollo (l'etimologia della parola francobollo deriva da franco, cioè libero da spese o tasse, e bollo, ad indicare la sua autenticità e autorità)...

