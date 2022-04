Non può mancare nella bussola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non può mancare nella bussola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosita : Non puo mancare nella bussola

si hanno: un cedimento o perdita nello scafo può provocare l'allagamento e quindi il venire a mancare della spinta idrostatica. il problema è particolarmente...

ago – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipale di magnolia (stati uniti d'america) ago – codice iso 639-3 della lingua tainae ago – codice iso...

