Morbido come un materasso - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SOFFICE

Significato/Curiosita : Morbido come un materasso

materasso reno. il materasso è un grande cuscino, normalmente posto su una rete ancorata a un letto, su cui dormire o riposare. il termine materasso deriva...

Ardengo soffici (rignano sull'arno, 7 aprile 1879 – vittoria apuana, 19 agosto 1964) è stato un pittore, scrittore, poeta e saggista italiano. nato da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con morbido; come; materasso; Coperto da uno strato morbido di plastica; Un carattere per niente morbido ; Ciuffetto morbido di cotone; Gelato morbido servito in coppette; Un cucciolo come Bambi; Un uccello come il sassello o il bottaccio; Lamentarsi come un cane; È come egr; Grossolano materasso da stendere per terra; C è chi li mette in banca e chi sotto il materasso ; È sotto il materasso ; Quello insaponato si gioca su un materasso ; Cerca nelle Definizioni