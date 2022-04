Un modo di cuocere le melanzane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di cuocere le melanzane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PARMIGIANA

Significato/Curiosita : Un modo di cuocere le melanzane

Altre definizioni con modo; cuocere; melanzane; Iniziali di un Pomodo ro; In modo consapevole; Elegante detto in modo ironico; modo di intendere la realtà con una locuzione latina; cuocere a fuoco lento e con il coperchio; Lo usano le streghe per cuocere intrugli e pozioni; cuocere allo spiedo; cuocere ... nell aceto; Ravanelli, sedani, melanzane ..; La regola per mettere le melanzane nella pasta; Squisito modo di preparare le melanzane ; Le melanzane nella parmigiana; Cerca nelle Definizioni