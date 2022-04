Mettere insieme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere insieme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ADUNARE

Significato/Curiosita : Mettere insieme

Che ha assoldato il mercenario slade wilson, alias deathstroke, per mettere insieme un proprio gruppo di supercriminali. bruce wayne / batman, interpretato...

Participio presente femminile del verbo qahal, che significa convocare, adunare, "radunare in assemblea". letteralmente dovremmo tradurre qohèlet, participio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

