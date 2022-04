La merita la persona per bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La merita la persona per bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STIMA

Significato/Curiosita : La merita la persona per bene

Gruppi di persone, idee, luoghi o macchinari che "nel bene o nel male, hanno fatto il massimo per influire sugli eventi dell'anno". ^ person of the year:...

La stima è una valutazione effettuata dal valutatore finalizzata a stabilire il valore numerico di una grandezza, come ad esempio il valore economico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 aprile 2022

Altre definizioni con merita; persona; bene; merita tamente famoso; Quella dei Carabinieri è detta Benemerita ; Così è una domanda che non merita risposta; L hanno merita to i santi; Giudizio persona le; Mandare in malora una persona ; Fiore rosso se alto, è una persona importante; Tutto il seguito di un noto persona ggio; Un metodo di allenamento bene fico per la schiena; E bene raggiungere quella d intenti; Si veste bene e corteggia le donne; Chi utilizza un bene o un servizio; Cerca nelle Definizioni