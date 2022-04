Mandare in malora una persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandare in malora una persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROVINARE

Dialetto giudaico-romanesco si dice: "mandare in ngazazelle" con il significato di mandare in malora, mandare perso. tale modo di dire, molto probabilmente...

rovinari è una città della romania di 11.816 abitanti, ubicata nel distretto di gorj, nella regione storica dell'oltenia. fa parte dell'area amministrativa...

